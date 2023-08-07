قررت اللجنة المنظمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فصل اثنين من منسوبيها ظهرا في مقطع فيديو بمباراة الهلال والاتحاد.

ووثق أحد المشاهير عبر التيك توك، مقطع فيديو يظهر اثنين من المنظمين في البطولة العربية يتفاعلون مع هتافات جماهير الهلال.

وقال موثق الفيديو، أن أحد المنظمين اللذين ظهرا تواصل معه وأبلغه أنه تم فصلهما من عملهما بعد مقطع الفيديو، ليقول موثق الفيديو أنه مستاء من هذا الأمر ولم يكن يقصد قطع الأرزاق.

وبيّن أن في المباريات السابقة كان هناك منظمين يتفاعلون مع الجمهور ولم يحدث شيئًا، كما طالب اللجنة المنظمة للبطولة العربية بمحاولة إعادة الشابين إلى عملهما وعدم قطع رزقهما.

وتمكن نادي الهلال من الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ضمن منافسات البطولة العربية.