شبه الإعلامي محمد العنزي ماحدث في مباراة النصر أمام شباب الأهلي أمس في البطولة الآسيوية بالمجزرة التحكيمية، لافتاً إلى أن عدم وجود تقنية الـ VAR شيء غير مقبول .

وقال العنزي :” مو معقول كل مباراة للنصر يكون هناك ركلة جزاء أو ركلتين واضحة وكل المحللين التحكيميين يتفقون عليها ومع ذلك لا تحسب للنصر”.

وأضاف ” إيش المقصود من هذا إن النصر عنده نجوم والحكم قاعد يفرض عضلاته وإنه لا يستجيب للنجوم ويتحداهم”