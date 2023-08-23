شبه الإعلامي محمد العنزي ماحدث في مباراة النصر أمام شباب الأهلي أمس في البطولة الآسيوية بالمجزرة التحكيمية، لافتاً إلى أن عدم وجود تقنية الـ VAR شيء غير مقبول .
وقال العنزي :” مو معقول كل مباراة للنصر يكون هناك ركلة جزاء أو ركلتين واضحة وكل المحللين التحكيميين يتفقون عليها ومع ذلك لا تحسب للنصر”.
وأضاف ” إيش المقصود من هذا إن النصر عنده نجوم والحكم قاعد يفرض عضلاته وإنه لا يستجيب للنجوم ويتحداهم”
محمد العنزي: عدم وجود تقنية الـ VAR شيء غير مقبول .. ما حصل مجزرة تحكيمية واضحة .. النصر اليوم " طالع من الشر"#النصر_شباب_الاهلي#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 22, 2023
هاة من يزيد حراج واحد حراج اثنين حراج ثلاثة ما بعد الحراج الا البيع،،، ما بعنا بالكوم الا اليوم،،،، كانت عند فريق ابو خرقة حراج البطولات،،، والآن أصبحت حالتهم صعبة واصبح حراج ركلات الجزاء اللي يقول ثنتين واللي يقول أربع واللي يقول لا تعد ولا تحصى،، يعني الفكر لازال نفس الفكر ولله الحمد والشكر