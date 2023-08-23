تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأم نصراوية، وهي تشغل آيات إبطال السحر لفريقها المفضل النصر.
واعتقدت أن النصر مسحور، وهذا سبب ضعف أدائه، وبعد تشغيلها لتلك الآيات، حقق النصر انتصارا كبيرا، حيث أحرزوا ثلاث أهداف.
وانهالت التعليقات التي مازحت تلك الأم، وأعرب الجميع عن سعادتهم، وقالوا أن الله استجاب لدعواتها، وتمنى آخرون أن تكرر فعلتها كل مباراة.
سبحان الله هذا ما يعجب الجمهور الهلالي الحاقد ** جمهور لك عليه ** ههههههههههههههه
قلب الأم مع ولدها أيمن فلا تلوموها يا قوم ولا تستهزئوا بها رجاءً 😥💔😥
السحر مربوط في ( الخرقة )
😂😂
الله لا يبلانا الله لا يشغلنا،، اسأل الله أن يهدي ظالم المسلمين،،، لا هذولا وصلو لمرحلة صعبة قوية،،، 😂😂😂الآسيوية صعبة قوية
لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الحاله مع جمهور طتورت لازم اجيب شيخ يقرا على الجمهور قبل النادي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂