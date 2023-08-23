تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأم نصراوية، وهي تشغل آيات إبطال السحر لفريقها المفضل النصر.

واعتقدت أن النصر مسحور، وهذا سبب ضعف أدائه، وبعد تشغيلها لتلك الآيات، حقق النصر انتصارا كبيرا، حيث أحرزوا ثلاث أهداف.

وانهالت التعليقات التي مازحت تلك الأم، وأعرب الجميع عن سعادتهم، وقالوا أن الله استجاب لدعواتها، وتمنى آخرون أن تكرر فعلتها كل مباراة.