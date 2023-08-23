تحدث خبير الطقس والمناخ الأستاذ الدكتور عبدالله المسند عن الأسباب الطبيعية والبشرية لرياح مكة القوية، تعليقا على مقطع فيديو أظهر تعرض المدينة لرياح عنيفة وقوية.

وقال المسند أن الأسباب الطبيعية تتمثل في: الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، الذي يؤدي بدوره إلى تسخين عالي لسطح الأرض، فتحدث عملية تصعيد قوية للرياح الصاعدة.

ونتيجة لعملية التصعيد وكذلك وجود رطوبة عالية، مع كتل هوائية علوية باردة، تتكون سحب ركامية كبيرة وضخمة كالجبال، ثم تهبط تلك الرياح من قمة السحب الركامية بعد أن تبرد وتصل سرعتها أحيانا إلى 100كم في الساعة، ووجود الجبال يكون ممرات ضيقة تجعل تلك الرياح عنيفة.

وأضاف المسند أن الأسباب البشرية تكمن في وجود أبراج عالية، تعمل نفس عمل الجبال، حيث تكون ممرات ضيقة، فتصبح الرياح قوية وعنيفة بشكل كبير، وأكد أن هناك تقنيات حديثة لرصد تلك الظواهر، ومن ثم التحذير منها قبل حدوثها بـ 30 دقيقة، عبر منبه بالجوال، وذلك في محيط مكة والمدن ذات الكثافة العالية.