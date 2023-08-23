في لافتة إنسانية ، قام أحد أفراد قوات الطواريء الخاصة ، بمساعدة الأطفال خلال الرياح والعواصف التي تعرضت لها مكة المكرمة .

ووثق مقطع الفيديو رجل أمن وهو يحمل طفلة أثناء الرياح الهابطة والعواطف والتي صاحبها هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ، أمس الثلاثاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد ، حذر المواطنين من استمرار هطول الأمطار الغزيرة ، بالإضافة إلى تواجد الرياح الهابطة والعواطف الرعدية على بعض مناطق من المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة.