في لافتة إنسانية ، قام أحد أفراد قوات الطواريء الخاصة ، بمساعدة الأطفال خلال الرياح والعواصف التي تعرضت لها مكة المكرمة .
ووثق مقطع الفيديو رجل أمن وهو يحمل طفلة أثناء الرياح الهابطة والعواطف والتي صاحبها هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ، أمس الثلاثاء.
وكان المركز الوطني للأرصاد ، حذر المواطنين من استمرار هطول الأمطار الغزيرة ، بالإضافة إلى تواجد الرياح الهابطة والعواطف الرعدية على بعض مناطق من المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة.
الله يجزاه خير ويكتب أجره.
بيض الله و جهه و ربي يسعده و يوفقه و يرفع قدره على أحسانه و أتقانه لعمله 🤲👍🤲
الله يجزاه خير … لا جديد على رجال الأمن الكرام هذا طبعهم و تعاملهم الطيب