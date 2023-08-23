يتمسك نادي الاتحاد بطل الموسم الماضي ، بصدراته لترتيب الدوري ، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على الرياض مساء الغد ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن .

وكان الاتحاد حقق الفوز في مباراتيه على الرائد ثم الطائي ، محفظًا على نظافة شباكه ، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

ويحتل الرياض المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الوحدة وتعادله مع ضمك.

ويضم الرياض بعض الأسماء الجيدة أمثال الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا والروماني ألين توسكا والزيمبابوي نوليدج موسونا والمالي بيراما توزي والغابوني ديدييه ندونغ والوافد الجديد الإسباني خوانمي.

ويطمح الاتحاد في تجاوز الرياض والعودة بالعلامة الكاملة للمحافظة على صدارته ، ويبرز في الاتحاد مجموعة من الأسماء المميزة يتقدمها الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والمغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو ومواطنه مارسيلو غروهي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي.