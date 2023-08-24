حسمت وزارة الرياضة الجدل الذي جاء عقب انتقال مدافع فريق نادي الشباب حسان تمبكتي، إلى نادي الهلال.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي قد اتهموا رئيس النادي، خالد الثنيان، بأنه تصرف من تلقاء نفسه ووافق على انتقال اللاعب إلى نادي الهلال.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات الانتقال الخاصة بحسان تمبكتي لنادي الهلال كانت صحيحة وقانونية؛ كون رئيس النادي خالد الثنيان حصل على تفويض من أعضاء مجلس الإدارة يوم الأحد الماضي، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأضافت أن توقيع عقد انتقال اللاعب تم يوم الاثنين، أي في اليوم الذي يليه، وهذا يعني أن الإجراء متوافق مع لائحة الأندية الرياضية السعودية الموجودة في موقع وزارة الرياضة.