شدد استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور حسام الحبيب على ضرورة الاهتمام بالأوزان التي يحملها الطفل في الحقيبة المدرسية، لاسيما إذا كان الطفل في مقتبل العمر.

وقال الحبيب :” ثقل الحقيبة المدرسية يسبب انحناء في العمود الفقري، ومن الممكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية تؤثر على الطفل في المستقبل” .

وأضاف “لا يحتاج الطالب لحمل الكتب المدرسية في عصر التكنولوجيا، وان اضطر لحمل الكتب فلا يجب حمل الكثير من الكتب بل الضرورية منها فقط”

ونصح جميع الآباء والأمهات بالاهتمام بصحة الطفل، وإجراء فحوصات طبية بشكل دوري، لضمان عدم تعرضه لأي مشاكل صحية في المستقبل.