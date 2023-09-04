التقط حارس مرمي نادي الهلال المغربي ياسين بونو صورة جماعية مع عائلته.
وظهر بونو وهو يقف بجوار زوجته وعائلته ويحمل طفلته على ذراعيه ويقف باقي أطفاله بجانبه وسط ابتسامة جميلة، واحتفالات أسرية.
والجدير بالذكر كانت مباراة الهلال واتحاد يوم الجمعة الماضية قد انتهت بفوز رفاق ياسين بونو بحصة (4 – 3)، ليواصل الأزرق صدارته دوري روشن للمحترفين برصيد 13 نقطة، متبوعا بالاتحاد بـ12 نقطة.
لا انا اتوقع ملك للمغرب 😂😂😂😂
طقاع انت انتضر كم شهر وتطلع فضايحه
الايام بيننا اذا ماسار ممر اهدام مثل غبي الاهلي 😂😂😂
الحق يقال رجل متكلم و محترم و أتوقع لهُ شان في بلده المغرب بعد حين من الدهر كوزيراً للرياضة وهوَ يستحق هذا المنصب بكل جدارة 👍