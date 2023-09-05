شددت وزارة التعليم على ضرورة تقيد الطلاب والطالبات بآداب السلوك الرقمي في الفصول الافتراضية، وذلك في حال تعليق الدراسة.

وأشارت الوزارة إلى بعض هذه السلوكيات منها: احترام الحقوق الفكرية، وتوضيح المراجع واحترام القوانين، واستخدام وسائل التواصل الرسمية للتواصل مع المعلمين.

وحذرت الضوابط الطلاب من استخدام موقع مدرستي لتحميل أي مادة فيها برامج تحتوي على الفيروسات، أو استخدام أي برنامج أو ملفات قد تغير من عمل الموقع أو تتلفه، وأن يقوم الطالب نفسه بتقديم اختباراته وأنشطته.

وأضافت التعليم أنه يجب احترام الزملاء والتعامل معهم بلطف، والحذر من الروابط المجهولة المصدر، وفتح الكاميرا يكون بإذن من المعلم، مع مراعاة ارتداء الملابس الأنيقة، والمشاركة تكون بمراعاة قواعد الإملاء واللغة العربية الصحيحة.