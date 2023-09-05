أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن لديه ثقة كبيرة في تنظيم المملكة لكأس العالم للأندية في مدينة جدة بشهر ديسمبر المقبل على أفضل ما يكون، مرحبًا بالعالم باللغة العربية.

وصرح إنفانتينو: “سعيد بالتواجد في جدة ويشرفني أن اكون هنا في جدة بالمملكة العربية السعودية وقد تحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن كل تفاصيل البطولة والاستضافة وأوفى في حديثه وأشكره على كل ما قال”.

وأضاف إنفانتينو: “نحن هنا اليوم في مدينة جدة الجميلة وأحمل الآن كأس البطولة الذي لا يحمله سوى بطل العالم، نحن في دولة تسير في مسار مستمر نحو تطوير كرة القدم وتنظيم البطولات الكبيرة، وقد سبق ونظم فيفا العديد من البطولات خلال الفترة الماضية بنجاح وأخرها كأس العالم للسيدات في أستراليا”.

وتابع رئيس الفيفا: “هذه البطولة تعد من أفضل المناسبات وأقواها ونريد أن نجعل كرة القدم اللعبة التي يلتقي حولها الناس من كل أنحاء العالم، هذه اللعبة تجمع الشعوب من كل قارات العالم، ونريد أن نعرف الفريق الأفضل الذي سيحصد لقب هذه البطولة”.

واستطرد جياني إنفانتينو: “سنشاهد فرق أوكلاند سيتي ومانشستر سيتي والعديد من الفرق التي تسعى للفوز بهذه الكأس، ونتطلع أن تكون هذه البطولة من أفضل البطولات في تاريخ الفيفا ويفخر بها الجميع.. ونشرف بدعم السعودية بدعم الملك سلمان بن عبدالعزيز لجهودنا ونشكر كل من يقدم لنا الدعم في كرة القدم”.

واختتم رئيس الفيفا: “الآن مسؤولينتا أن نعد كل شيء لهؤلاء الأبطال والمشجعين الذين ياتونا إلينا من كل العالم ليؤكدوا حبهم لهذه الرياضة العظيمة”.