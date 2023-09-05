التقت خبيرة التجميل سارة الودعاني لأول مرة بمشهورة مواقع التواصل كادي الجريسي، والتي كانت دائماً ما تتلقى التعليقات التي تشبهها بها.

ووثقت سارة اللقاء الأول بينها وبين الجريسي، قائلة: “أنا تعبت من كثر ما يشبهوننا في بعض، كتير مرات تطلع لي فيديوهاتك أنا أفز كده”.

وعن فارق الطول بينها وبين كادي الجريسي قالت: “بس أنتِ مرة صغيرة ليش والله” لتضحك كادي على تعليقها.

وكانت سارة الودعاني قد تلقت الكثير من التعليقات التي تشبهها شكلاً بكادي الجريسي.