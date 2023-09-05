التقت خبيرة التجميل سارة الودعاني لأول مرة بمشهورة مواقع التواصل كادي الجريسي، والتي كانت دائماً ما تتلقى التعليقات التي تشبهها بها.
ووثقت سارة اللقاء الأول بينها وبين الجريسي، قائلة: “أنا تعبت من كثر ما يشبهوننا في بعض، كتير مرات تطلع لي فيديوهاتك أنا أفز كده”.
وعن فارق الطول بينها وبين كادي الجريسي قالت: “بس أنتِ مرة صغيرة ليش والله” لتضحك كادي على تعليقها.
وكانت سارة الودعاني قد تلقت الكثير من التعليقات التي تشبهها شكلاً بكادي الجريسي.
يجي منكم
أجمل منها بألف مرة و الأجمل منهن المحتشمات الملتزمات بالحجاب الساتر و الغير سافر 😤😡😤
لاشبه ولاشي.
كل وحده لها وجه خاص فيها!!!
ما فيه شبهه بينهن
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