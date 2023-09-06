جذبت الشيخة موزا بنت ناصر المسند الأنظار أثناء زيارتها لمالطا، للقاء رئيس جمهورية مالطا وزوجته في القصر الرئاسي وكعادتها تألقت بإطلالة مميزة ومختلفة كما عودتنا منها، بفستان أنيق باللون الأزرق والأبيض بتصميم كلاسيك يجمع بين الستايل الشرقي والعصري بلمسة شبابية فاخرة.

وكشف الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إكس” صورة تجمعه بالشيخة موزا معلقاً: “لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر الحالي، في قصر سانت أنطون، أتارد”.

وظهرت الشيخة موزا بفستان باللون الأزرق الفرنسي من مجموعة دار أوليانا سيرجينكو Ulyana Sergeenko ربيع هوت كوتور 2015 تميز بتصميم كلاسيك مع تفاصيل منقوشة بنمط الماس وأكمام منفوخة من الشيفون الأبيض.