في واقعة غريبة من نوعها، تعرضت امرأة برازيلية لمرض خطير فى الدماغ وذلك نتيجة استنشاق الفلفل الحار وفركه على أنفها.

وتفصيلاً، وقع الحادث الغريب عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا تساعد صديقها في طهي العشاء لوالديه في منزله في مدينة أنابوليس الأمريكية.

وعقب استنشاق السيدة للفلفل بدأت تشعر بحكة في الحلق، وتم نقلها إلى المستشفى في مدينة أنابوليس.

وأوضحت نتيجة الاختبارات الطبية، أن الفتاة عانت من وذمة أدت إلى تورم شديد في الدماغ، وفسر الأطباء هذا التورم أنه ناجم عن رد فعل تحسسي تجاه الفلفل القوي، وتدهورت حالتها لدرجة أنها دخلت عدة أيام في غيبوبة.

وأكد الأطباء المقيمين على الحالة أن الوذمة حدثت نتيجة التورم الناتج عن تراكم السوائل في أنسجة الجسم، وتحدث الوذمة الدماغية في الدماغ وتهدد الحياة.