تقدمت اللاعبة الأسبانية جيني هيرموسو ، لاعبة منتخب أسبانيا للسيدات ، اليوم الأربعاء ، بشكوى جنائية إلى المدعى العام ، ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف مؤقتاً لويس روبياليس .

وكان روبياليس ، أثار ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر بالضعف وكأنها ضحية اعتداء، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي”.

وفي وقت سابق ، أوقف الاتحاد الدولي «فيفا» روبياليس مؤقتًا لمدة 90 يومًا بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

ويُذكر أن الاتحاد الأسباني ، أقال خورخي فيلدا مدرب المنتخب الأسباني للسيدات، أمس الثلاثاء، في أعقاب الفضيحة.