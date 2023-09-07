تقدمت اللاعبة الأسبانية جيني هيرموسو ، لاعبة منتخب أسبانيا للسيدات ، اليوم الأربعاء ، بشكوى جنائية إلى المدعى العام ، ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف مؤقتاً لويس روبياليس .
وكان روبياليس ، أثار ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب في سيدني في 20 أغسطس الماضي.
وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر بالضعف وكأنها ضحية اعتداء، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي”.
وفي وقت سابق ، أوقف الاتحاد الدولي «فيفا» روبياليس مؤقتًا لمدة 90 يومًا بعد رفضه الاستقالة من منصبه.
ويُذكر أن الاتحاد الأسباني ، أقال خورخي فيلدا مدرب المنتخب الأسباني للسيدات، أمس الثلاثاء، في أعقاب الفضيحة.
في عرفهم ماهو شئ غلط ولكن الرجل مقصود لأسباب اخري
في عرفهم ماهو شئ غلط ولكن الرجل مقصود لأسباب اخري
في عرفهم ماهو شئ غلط ولكن الرجل مقصود لأسباب اخري
امس .. مشتهيه ومستحيه
واليوم شكايه و بكايه ؟؟؟
من خلال الصور ما فيه فرق بينهم
يقول المثل الشعبي:- ((“التمّ المتعوس على خايب الرجا”))،
وإللا أنتي فيك ملامح أنثوية،واللا شئ ممكن يجذب الناظر،
أتوقع إنه حب يذكرك إنك إنثى،لكن خاب وخاب ظنه.
والعياذ بالله،، أين الليبراليين اللي عندنا ويطالبون بتحرير المرأة،،، والله أنهم يريدون تحريرها بالتدرج من حجابها،، ثم حيائها،، ثم عفتها،، ثم شرفها،،، عليهم من ربي غضبة
لا لا لا
ماله حق يسويها معك وبدون موافقتك هالذكوري
استغفر الله واتوب اليه ضيع مستقبله مع وحده لاجمال ولا انوثه
بس الاسم انثى
تعالي للسعودية وقبليني أنا بداله والله شفتاي كلها فراوله حاط فيها روج علشان يشفشفوني البنات وهن متطمنات