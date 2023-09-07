أكد الناقد الرياضي عادل الملحم، أنه عند انسحاب نادي الهلال من البطولة الآسيوية خرج عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليؤكد الوقوف بجانبه حتى لا يتم توقيع عقوبات.

وقال عادل الملحم، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أنه لم يكن هناك شيء يجعل الهلال يشارك في كأس العالم للأندية.