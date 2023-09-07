أكدت مصادر إعلامية، أن هناك سبب يعرقل انتقال اللاعب محمد جحفلي إلى نادي الشباب.

وأوضحت المصادر، أن الراتب يقف عائقًا أمام انتقال جحفلي لنادي الشباب ؛ حيث أن اللاعب يريد راتب مقارب لراتبه مع نادي الهلال.

ويعد محمد جحفلي المدافع الرابع في نادي الهلال، بعد علي البليهي وخاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي.