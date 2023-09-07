أكدت مصادر إعلامية، أن هناك سبب يعرقل انتقال اللاعب محمد جحفلي إلى نادي الشباب.
وأوضحت المصادر، أن الراتب يقف عائقًا أمام انتقال جحفلي لنادي الشباب ؛ حيث أن اللاعب يريد راتب مقارب لراتبه مع نادي الهلال.
ويعد محمد جحفلي المدافع الرابع في نادي الهلال، بعد علي البليهي وخاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي.
الزعيق يجمع خلاقينه القديمه ويرميها للشباب..
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ما قصر للهلال،، والان نقول لإدارة بن نافل انهاء عقده بمخالصة نهائية والبحث عن فريق أخر والسبب أخر موسمين كان سبب في هزايم الهلال من فرق ضعيفه وعدم قدرته على الجري وكذلك لكبر عمره ولياقته أنتهت فعلايً.. ويحمد ربه انة ما زال في الزعيم إلى يومنا هذا!!