نجحت هيئة صحة مكة في ضبط وافدة تمارس الطب البشري في منزلها بدون رخصة مهنية ولا موافقة الجهات المعنية.

و داهمت الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في مكة، منزل السيدة بعد ورود بلاغ يفيد بممارستها الطب البشري في منزلها.

وضبطت الجهات المختصة المتهمة إلى جانب ضبط مجموعة كبيرة من الأدوية و أجهزة طبية بسيطة تساعدها على إتمام الفحص الطبي لمن يلجأ إليها للكشف عليه.