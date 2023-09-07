وجهت أسرة عراقية استغاثة، بعد أن اعتدت عصابة عليهم، وكانت العصابة اختطفت ابنة لهم من قبل، وبعد خروجهم من السجن، طالبوهم بالتنازل.

وبدا على الشاب الذعر من أن تكرر العصابة فعلتها، حيث أنهم هددوا أفراد الأسرة بالأسلحة، ورفعوها على الأب في الشارع في وضح النهار، حتى الفتيات لم تسلم منهم.

وناشد الشاب المسؤلين للتحرك، ودفع أذى هذه العصابة عنهم، وأعرب عن خوفه على الفتيات في أسرته وأن يكرروا فعلتهم معهن.