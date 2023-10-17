صرح المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية في العاصمة البلجيكية بأن الشرطة اضطرّت إلى إطلاق النار لاعتراض مهاجم بروكسل، خلال عملية نُفّذت في حي شيربيك صباح اليوم، وبعدها توفي متأثرا بجراحه.

وقُتل التونسي عبد السلام سويديّان في شمال بروكسل مساء أمس، برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية.

ووقع الهجوم بالقرب من ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

ووجه رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون رسالة تحذير إلى أن السويد “مهددة أكثر من أي وقت مضى” غداة اعتداء بروكسل، وقال خلال مؤتمر صحافي “لم يحدث في التاريخ الحديث أن كانت السويد والمصالح السويدية مهددة أكثر مما هي اليوم”.