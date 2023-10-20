روى مستثمر خليجي يعمل في إسطنبول تفاصيل تعرضه للتهديد بالقتل وعدم شعوره بالأمن والعدالة في البلاد الأمر الذي انتهى به لتصفية أعماله وإغلاق شركته.

وأكد المستثمر أنور علي، أنه كان يمتلك مكتب وشركة مخصصة لبيع وتسويق الأراضي الاستثمارية في تركيا، لافتاً إلى أن شركته حققت نجاحاً كبيراً وبات اسمها معروف ومشهور، إلى أن جاء أحد الأشخاص الأتراك الذي حارب عمله وقام بالتشهير به.

وقال أنور علي :” هذا الشخص يكره العرب كثيراً، وجالس يقول عني إني أبيع أراضي الوطن الغالي إلى العرب الذين سيحتلون البلاد وحرض الشعب عليا، وصارت تجيني رسائل كثيرة وسب وقذف وتهديدات بالقتل”.

وأضاف ” بعد هذا التشهير قررت أن أرفع قضية ضد هذا الشخص ولكنني اكتشف أنه لديه علاقات ووساطات كبيرة في الدولة واذا رفعت شكوى ضده أنا الذي سوف يتضرر “.

وتابع” تهددت بحياتي وضاقت علي الأرض بما رحبت وقررت أن أغلق شركتي وأترك كل شئ وأغادر إلى ماليزيا” مشيراً إلى أن زوجته مواطنة تركية وتقدمت بشكوى لرئاسة الجمهورية و لكن دون جدوى”.