ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من المخالفين ومروجي المخدرات في عدة مناطق.

ومن بين المضبوطين مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما تم ضبط ظهر شخص في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود خلاف بينه وبين آخر آواه وشغله، فقد تبين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقاف من آواه وشغله، واتخاذ الإجراءات النظامية للتأكد من عدم إساءة الاستغلال وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وتم ضبط شخص لترويجه 25 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الإختصاص.

كما تم القبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.