كشفت مصادر مقربه أن إدارة الهلال تتجه إلى فرض عقوبة مالية على النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، نظير تصرُّفاته الانفعالية عقب استبداله في المباراة أمام الخليج.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة ستُعاقب ميشيل بالحسم من راتبه وفق اللائحة الداخلية للاعبين والتي تشير إلى أن الغرامات المالية تبدأ من 5 في المئة في حالات الاستياء بعد الاستبدال.

وأوضحت المصادر، أن اللائحة ستُطبَّق على البرازيلي على الرغم من ظهوره المتلفز عقب المواجهة، وتأكيده أن انفعاله جاء تعبيرًا عن غضبه من نفسه بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول في المباراة، وليس احتجاجًا على تغييره.

وكان ميشيل قد انفعل على خورخي جيسوس المدير الفني عقب استبداله في مباراة الخليج في الجولة التاسعة من دوري روشن، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف.