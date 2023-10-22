كشفت مصادر ، بأن المدرب الجزائري نور الدين بن زكري قد غادر مدينة ميلانو قبل قليل متوجهًا إلى المملكة من أجل تدريب فريق نادي الرائد .

وقد قررت إدارة الرائد عدم استمرار المدير الفني الكرواتي إيغور يوفيتشيفيتش في منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق واخفاقاته في دوري روشن وكان آخرها الخسارة أمام الحزم أمس السبت .

ووفقًا لصحيفة «الميدان» ، فقد أبدى مسؤولو الرائد اهتمامهم الكبير بالتعاقد مع المدرب الجزائري بن زكري خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المفترض أن يصل بن زكري إلى المملكة على متن الطائرة القادمة من ميلانو في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد.

والجدير بالذكر أن الرائد يتذيل ترتيب روشن برصيد 5 نقاط ، نظير الفوز في مباراة والتعادل في إثنين، والسقوط في فخ الهزيمة 7 مرات .