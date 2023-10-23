أكد الإعلامي وليد الفراج أنه يجب الفصل بين الإثارة والإساءة، وأنهما أمران بعيدان كل البعد عن بعضهما، ومن يعتمد الإساءة يكون عنده ضعف في الأدوات، على حد وصفه.
وأضاف أن هناك بعض الأشخاص لا يتقبلون النقاش، لأنه إذا فهم، فهذا يعني أنه كان عنده معلومات خاطئه، ويعتقد أنه لا يفهم، وهذا أمر خاطئ، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشكلة في أن يمتلك الإنسان وجهة نظر خاطئة، ومن ثم يقوم بتصحيحها.
#وليد_الفراج: الإثارة شيء والإساءة شيءٍ أخر ، من يستخدم السب بالنقاش فلديه ضعف بالأدوات .. هناك من لديه مشكلة بوجود معلومات خاطئة لديه
#أكشن_مع_وليد #الرياض_الاتفاق
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 22, 2023
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