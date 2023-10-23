أرجع المهاجم الأرجنتيني بابو غوميز سقوطه في اختبار منشطات، إلى شراب السعال الذي يتناوله ابنه، بعدما أعلن فريقه مونزا، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إيقاف اللاعب الفائز بكأس العالم لمدة عامين.

وأعلن النادي، في بيان، الجمعة، إن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أوقف اللاعب، البالغ عمره 35 عاماً، بعد العثور على مادة تيربوتالين، والتي تساعد في علاج أزمات الجهاز التنفسي، في عيّنته.

ومن جانبه، رد غوميز عبر “إنستغرام”، اليوم الأحد: “لم أستخدم المنشطات مطلقاً، ولم تكن لديّ أية نية حتى لاستخدامها”، لافتًا إلى إن وجود مادة تيربوتالين في جسده جاء نتيجة حصوله على جرعة “عن طريق الخطأ، ودون نية أو قصد من شراب السعال الخاص بطفلي”.

وتابع: “لكن تجدر الإشارة إلى أن استخدام مادة تيربوتالين للتداوي أمر مسموح به للرياضيين المحترفين، وأنها لا تحسّن الأداء بأية صورة في كرة القدم”.