أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، الطرق التي يستخدمها المزارعين والبدو والبحارة في معرفة حالة الطقس خلال فصول السنة .
وقال الزعاق : إن المزارعين يعرفون بداية تحسن الأجواء من خلال إخضرار أوراق الأشجار وتوريق غصونها ، بينما البادية يعرفونها من خلال نعومة وبر الحيوانات وقلة شربها للمياه .
كما أشار إلى أن البحارة يستدلون على تحسن حالة الطقس ، من خلال تحول الرطوبة الخانقة إلى رطوبة ناعمة .
ولفت إلى مع دخول موسم الوسم كان العرب قديمًا ينتقلون بحثاً عن الكلأ ، بينما نحن نبدأ في البحث عن الأماكن للتخييم والاستجمام بالأجواء التي تمتد لأربعة أشهر .
كيف يعرف المزارعون والبحارة والبدو بداية تلطف الأجواء؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق. #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/Vwk1igO7kt
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 2, 2023
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