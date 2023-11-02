أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن نجل أحد كبار المسؤولين في إسرائيل أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة، في اليوم الـ27 للحرب.

ونشرت الإذاعة الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، بأن نجل مراقب دولة إسرائيل، نتنياهو إنغلمان، أصيب خلال الاشتباكات التي يخوضها الجيش في غزة، كما لم تضف أي تفاصيل أخرى.

والجدير بالذكر كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الخميس ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية الهجوم البري قبل يومين إلى 19، ومنذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، إثر هجوم مباغت شنته حركة حماس، قتل 334 جنديا إسرائيليا.