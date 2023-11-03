رد الناقد الرياضي محمد الشيخ، على مشاهد علّق بأن رئيس لجنة الانضباط هلالي ولذلك غلظت العقوبة على تاليسكا .

وقال الشيخ خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد :” توصيف الأستاذ بدر الحميدي أنه هلالي هذا توصيف من جيبه”.

وأضاف:” بدر الحميدي قانوني له قيمته ومكانته سواء على الصعيد المحلي أو الدولي”، لافتًا أن لجنة الانضباط طبقت المادة 48 .