رد الناقد الرياضي محمد الشيخ، على مشاهد علّق بأن رئيس لجنة الانضباط هلالي ولذلك غلظت العقوبة على تاليسكا .
وقال الشيخ خلال مداخلة على برنامج أكشن مع وليد :” توصيف الأستاذ بدر الحميدي أنه هلالي هذا توصيف من جيبه”.
وأضاف:” بدر الحميدي قانوني له قيمته ومكانته سواء على الصعيد المحلي أو الدولي”، لافتًا أن لجنة الانضباط طبقت المادة 48 .
مشاهد: رئيس لجنة الانضباط هلالي لذلك غلظت العقوبة على تاليسكا ؟
محمد الشيخ: رئيس لجنة الانضباط طبق اللائحة #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 2, 2023
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