أُغلقت باخرة بـ نيويورك الأمريكية استخدمت كسجن مؤقت لما يقرب من 500 سجين بنهاية الأسبوع الجاري.

واعتبر المعتقلون والمدافعون عن حقوق الإنسان السفينة رمزاً لفشل المدينة في إصلاح السجون الخطيرة الموجودة على أطراف نيويورك.

وبدأ استخدام السفينة، التي تحوي 800 سرير، كسجن مؤقت إضافي بنيويورك عام 1992 لتخفيف الكثافة بسجون جزيرة ريكرز.

وعدّ المدير المشارك لمجموعة «Freedom Agenda» الحقوقية، دارين ماك، السفينة بأنها مستودع تستخدمها إدارة السجون لاحتجاز المعتقلين، ومعظمهم من الرجال السود والأسبان، مع الحد الأدنى من الإشراف اللازم.