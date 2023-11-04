عبر الناقد الرياضي عبدالله بن زنان عن استياؤه بعد ظهور حكم مباراة الهلال والفتح بهذه الطريقة، منتقدًا أداؤه التحكيمي، وأن الفتح كان في مواجهة الهلال والحكم.
وأضاف بن زنان أنه لو كان الحكم حكمًا محليًا، سيكون أفضل من ذلك، مؤكدًا أن الفتح قدم أداء رائع، وكان يستحق الفوز.
وأثنى على أداء لاعب الهلال سالم الدوسري، حيث أن جميع الهجمات الخطيرة كانت من صنع سالم، وكذلك جميع المرتدات كانت عن طريقه أيضّا.
#عبدالله_بن_زنان | #الفتح اليوم واجه #الهلال و الحكم#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/RzAVVi67vD
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 3, 2023
وجهة تقول تلطم بزنوبة قديمة مقاس 15
عادي ما فيه شئ جديد **
كنت سأرد عليك لكن عرفت ان الرد عليك ينقص من قيمتي