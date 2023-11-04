عبر الناقد الرياضي عبدالله بن زنان عن استياؤه بعد ظهور حكم مباراة الهلال والفتح بهذه الطريقة، منتقدًا أداؤه التحكيمي، وأن الفتح كان في مواجهة الهلال والحكم.

وأضاف بن زنان أنه لو كان الحكم حكمًا محليًا، سيكون أفضل من ذلك، مؤكدًا أن الفتح قدم أداء رائع، وكان يستحق الفوز.

وأثنى على أداء لاعب الهلال سالم الدوسري، حيث أن جميع الهجمات الخطيرة كانت من صنع سالم، وكذلك جميع المرتدات كانت عن طريقه أيضّا.