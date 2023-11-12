انتهت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ، بنتيجة 4-4 ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح مانشستر سيتي نتيجة اللقاء، بإحرازه هدف في الدقيقة 25 من عمر المباراة ، ليسجل بعدها تشيلسي هدفين في الدقيقة 29 و 37 ، ليعدل السيتي النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع ، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 2-2 .

كما شهد الشوط الثاني تقدم السيتي عن طريق هالاند وذلك في الدقيقة 47 ، ليعدل تشيلسي النتيجة في الدقيقة 67 ، ليتقدم بعدها مانشستر سيتي في الدقيقة 86 ، ليعدل تشيلسي النتيجة من الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

وانتهي اللقاء بتعادل الفريقين بنتيجة 4-4 ، ليتصدر السيتي الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة ، بينما تشيلسي جاء في المركز العاشر برصيد 21 نقطة .