وقعت شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” خطاب نوايا مع كل من شركة “إيسان” وشركة “آرميكو – فجيرة”.

وقالت “أماك” في بيان على “تداول”، اليوم الاثنين، إن خطاب النوايا يهدف إلى تأسيس شركة مساهمة مغلقة برأس مال أولي قدره مليون ريال قابلاً للزيادة مستقبلاً وذلك للاستثمار في المعادن الصناعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها في المملكة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الكوارتز، الفلسبار، رمال السيليكا والمعادن الطينية بمختلف أنواعها.

وضمن اتفاقية تأسيس الشركة الجديدة، ستكون نسبة التملك 45% لشركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك”، و45% لشركة إيسان ، و10% للشركة العربية للتعدين – الفجيرة “آرميكو-فجيرة”.

وأكدت أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الشركة هو تنويع الأنشطة التعدينية والصناعات ذات العلاقة لشركة المصانع الكبرى للتعدين وخصوصاً في مجال المعادن والصخور الصناعية في المملكة وذلك بالتعاون مع شركة ايسان ذات الخبرة المتنوعة في هذا المجال، بالإضافة إلى الشركة العربية للتعدين – الفجيرة التي تتمتع بخبرات متميّزة في مجال الاستثمارات التعدينية والصناعيّة ذات العلاقة.