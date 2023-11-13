ظهر وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل وهو يتحدث عن تحويل الاستراحات المستخدمة للجلوس، إلى استراحة حركة، وذلك بهدف تحريك النشاط الرياضي.

وقال الجلاجل أن هذا جاء بدعم كبير من وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، ومازحه الأول قائلًا: أنه يعرف أنه بارع في رياضة البادل وأنه لا يستطيع مجاراته.

وكان ذلك على إثر حديثه حول مبادرة امش 30، والتي نفذها تجمع المدينة المنورة الطبي، بدعم ومشاركة الهيئة الملكية لمحافظة ‫العلا وجامعة طيبة وجمعية العلا الصحية، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة وعدد من القيادات الصحية بالمملكة، والتي تهدف لنشر ثقافة المشي، وأهميتها على صحة الجسم.