حقق منتخب الإكوادور، الأثنين، الفوز على نظيره المغربي 2 -0، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، المُقامة في إندونيسيا.

وفاز المنتخب الإكوادوري أمام المغرب بهدفين نظيفين سجّلهما مايكل بيرموديز في الدقيقتين 62 و90، رافعا رصيده بذلك إلى أربع نقاط محتلّاً صدارة المجموعة الأولى، يليه المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب إسبانيا على مالي 1 – 0 وسجّل الهدف خوان هيرنانديز ليهدي بلاده ثلاث نقاط ثمينة.