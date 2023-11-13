أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، الفرق بين مطر موسم توبيع ومطر الوسم .
وقال الزعاق : إن موسم الأمطار ينقسم إلى أمطار صيفية وشتوية ، وتمتد قرابة 8 أشهر ، وتبدأ غزيرة مع دخول موسم سهيل بشهر أغسطس ، وينتهي ضعيفًا مع دخول موسم توبيع في شهر يونيو .
كما لفت إلى أن أمطار موسم الوسم إذا بدأت باكرًا كحال هذه الأيام فإن النبات يظهر سريعاً ، لأن مطر الوسم ينزل والأرض مستريحة والأجواء معتدلة.
ما الفرق بين مطر تويبع ومطر الوسم؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/HdKygGRkQy
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 13, 2023
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