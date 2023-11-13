واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

واستكمل المدير الفني “روبرتو مانشيني” برنامجه التدريبي بحصة مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مانشيني مناورة تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.

ولم يشارك اللاعب حسان التمبكتي في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكه صحية، فيما وصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الثلاثاء بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على “الملعب الرديف بنادي الفتح”، وتقرر أن تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.