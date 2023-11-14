رغم إقبال الأمريكيين على شراء السيارات الكهربائية إلا أنهم لا يفضلون الاعتماد عليها.

ورغم أنها مستقبل وسائل النقل الذي سيجذب المستهلكين بشغف وسرعة فائقة إلا أن ثورة هذه السيارات تحدث بشكل أبطأ عند الأمريكيين.

يأتي ذلك بسبب تكلفتها العالية حيث أن تكلفتها أعلى بكثير من السيارات التي تعمل بالبنزين، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا الذي جعل سعر السيارات الكهربائية باهظًا بشكل لا يستطيع المتسوق العادي تحمله.

كما تتطلب السيارات الكهربائية مصروفات كثيرة حيث أنه في بعض الولايات الأمريكية يتم تسجيل المركبات الكهربائية بتكلفة أكبر. كما يشترط على أصحابها دفع رسوم اشتراك بشكل منتظم مقابل الخدمات التي سيتلقونها.

ويمثل شحن السيارات الكهربائية تحديًا آخر، حيث أن فكرة تركيب شاحن منزلي مكلفة فضلًا عن أن بعض المستهلكين لا يوجد لديهم مكان لوضع أجهزة الشحن هذه.