قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود أن الهلال لا يملك سوى 48 ساعة للتجهيز قبل مواجهة النصر.

وأضاف أباعود “النصر يملك 24 ساعة إضافية قبل مواجهة الهلال وهذا الأمر يمنحه الأفضلية البدنية”.

وتابع ” وبالنسبة للنصر كل مبارياته في الرياض وهذا أيضا يعطيه أفضلية بدنية عكس الهلال الذي خاض معظم مبارياته خارج الرياض”.