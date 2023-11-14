سجل صفوف منتخب ألمانيا عدة إصابات قبل مواجهتي تركيا والنمسا.

وطالت الإصابات كريس فيهريش بسبب معاناته من نزلة برد، فيما عانى جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ من المشكلات العضلية.

وغاب ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند عن الحصة التدريبية بسبب مشكلات في الظهر، لكنه كان قد صرح الإثنين، بأنه يهدف لاستعادة لياقته خلال يومين أو ثلاثة أيام حتى يشارك في المواجهات المقبلة.

يذكر أن قائمة المنتخب الألماني، الذي يدربه جوليان ناجلسمان، تضم حاليا 25 لاعبا، وقد تدرب 23 لاعبا الثلاثاء في مقر تدريبات المنتخب.