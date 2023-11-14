توفيت الفاشونيستا ونجمة تلفزيون الواقع البرازيلية لوانا أندرادي، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة ريو دي جانيرو.

ووفقاً لصحيفة صحيفة «O Globo» البرازيلية ، فإن أندرادي كانت قد خضعت للعملية التجميلية قبل يومين، ودخلت في غيبوبة بعد العملية، وفشلت محاولات إنعاشها، لتعلن وفاتها في وقت لاحق.

وتعد أندرادي واحدة من أشهر الانفلونسرز في البرازيل ، حيث كانت تمتلك أكثر 560 ألف متابع عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث كانت تقدم محتوى خاصاً باللياقة البدنية والسفر .

كما شاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع ، حيث وصنفت بأنها واحدة من الوجوه الشابة في عالم الترفيه في البرازيل ، نظرًا لجمالها وشخصيتها العفوية .