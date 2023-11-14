واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في محافظة “الأحساء”.

ويأتي ذلك استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان على “ملعب نادي الفتح” بعد يوم غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

واستكمل المدير الفني “روبرتو مانشيني” برنامجه التدريبي بحصة مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.

من جهة أخرى أكتفى اللاعب “ياسر الشهراني” ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي، وسوف يختتم “الأخضر” يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً على “ملعب نادي الفتح”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” يوم غدٍ الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “ملعب نادي الفتح”، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب باكستان ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.