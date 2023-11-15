روى استشاري القلب والقسطرة القلبية، الدكتور خالد الجهني، قصة شاب لا يعاني من أي مرض وفوجئ بجلطة قلبية بسبب التدخين.

وأوضح الدكتور خالد الجهني، خلال برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، إنه استقبل مريض جلطة قلبية بعمر 19 عامًا، ولا يعاني من ضغط ولا سكر ولا أي مرض.

وقال أن سبب إصابة الشاب بالجلطة القلبية هو التدخين الشره، إذ يدخن “باكتين” في اليوم، معربًا عن أمله في زيادة الوعي لدى الشباب وغيرهم بأضرار التدخين.