أوضح المختص في السيارات عبد الرحمن الخالدي مواصفات وأسعار بعض السيارات، أبرزها، هيونداي، تويوتا، نيسان وايسوزو.

وأشار إلى أن أبرز مواصفات هيونداي اكسنت ١.٤ سمارت 202‪3 احتوائها على محرك cc ٤ سلندر وحساسات خلفية و بلوتوث إلى جانب احتوائها تكاية بالوسط درج، لافتاً إلى أن سعرها ٦٠.٩٥٠ ريال.

ولفت إلى أن سيارة هيونداي اكسنت سمارت ١.٤ طبلون ديجيتال ٢٠٢٣،تأتي بمحرك ١٤٠٠cc، ٤ سلندر، حساسات خلفية، تحكم بالمقود للنظام الصوتي وفتحات تكييف خلفية، مشيراً إلى أن سعرها ٦٢.١٠٠ ريال.

وأوضح أن سيارة تويوتا انوفا Gl 2. 0 بنزين 202‪4 تأتي بمحرك 200‪0cc انوار ليد عالي واطي،، تشغيل ذكي، وجلنط كهربائي بخاصية الهولد، مبينا أن سعرها ١١٦. ٧٢٥ ريال

فيما تأتي سيارة تويوتا رايزر ستاندر ٢٠٢٣ بمحرك ٣ سلندر ١٣٠٠ cc، كما أنها تأتي بجنوط مقاس ١٦ انش، تحكم بالمقود للنظام الصوتي وكاميرا خلفية، بسعر ٦١.٥٢٥ ريال

ولفت إلى أن تويوتا رش ستاندر ٢٠٢٣ تأتي بمحرك ٤ سلندر و١٥٠٠ cc، أنوار ليد عالي واطي، تشغيل ذكي، و أرباجات أمامية وجانبية، فيما جاء سعرها ٧١.٣٠٠ ريال