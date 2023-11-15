أظهر مقطع مرئي إسدال الستار عن عربة رحلة الصقر، والتي صممت خصيصًا لمشروع القدية للترفيه، حيث كانت في مرض IAAPA، المقام في ولاية فلوريدا بأمريكا.

وستكون رحلة الصقر في القدية هي أطول وأسرع أفعوانة في العالم، وتم تصميم القدية على أن تكون عاصمة للترفيه والملاهي.

وبدأ العمل على مشروع القدية عام 2018، وتم إقامة ملاعب رياضية دولية ومسارح للحفلات الموسيقية وأماكن ترفيه فاخرة، وأكاديميات للرياضة والفنون، وحلبات للسباقات، وأماكن لاستضافة فعاليات الإثارة والمغامرة، ومدن ألعاب تناسب كل أفراد العائلة، إضافة إلى متنزه 6 فلاجز.