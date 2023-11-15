أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن فهد بن مناحي بن فهد السهلي – سعودي الجنسية -، أقدم على قتل سعد بن غالي بن صالح الشمري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات بواسطة سلاح رشاش مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف سابق بين المجني عليه وبعض أقارب الجاني.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني فهد بن مناحي بن فهد السهلي – سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 01 / 05 / 1445هـ الموافق 15 / 11 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.