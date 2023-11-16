علق الناقد الرياضي فارس الفزي على الأسماء الموجودة بالمنتخب، وأنهم لا يصنعون فارقًا، وأنه لا يوجد لاعب غيابه يحدث تأثير كبير، مثل سالم الدوسري.

وأضاف الفزي أن اللاعب فارس البريكان لا يعتبر أنه المهاجم الذي يصنع فارقًا.

فيما علق بسام الدخيل أنه يجب السماح للمدرب بأخذ فرصته، وأن هذه المباراة هي الخامسة له، والأولى رسميًا، ويجب تركه يضع خطته ورؤيته.