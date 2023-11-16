انتهت مباراة المنتخب الوطني ونظيره الباكستاني اليوم الخميس، في افتتاح دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بنتيجة 4-0 لصالح الأخضر.

وتقدم الأخضر بهدف صالح الشهري في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ثم سجل الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما سجل عبدالرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة90+1، والرابع سجله عبدالله رديف.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الأردن في 21 من الشهر الجاري، على ملعب عمان الدولي في الجولة الثانية.