انتهت مباراة المنتخب الوطني ونظيره الباكستاني اليوم الخميس، في افتتاح دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بنتيجة 4-0 لصالح الأخضر.
وتقدم الأخضر بهدف صالح الشهري في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ثم سجل الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما سجل عبدالرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة90+1، والرابع سجله عبدالله رديف.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب الأردن في 21 من الشهر الجاري، على ملعب عمان الدولي في الجولة الثانية.
أهداف المباراة | #السعودية 4 – 0 #باكستان
التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#السعودية_باكستان#قنوات_الكأس pic.twitter.com/znMDoHbdxe
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023
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