صرحت المحكمة الرياضية الهولندية بمنع الجناح الدولي السابق الهولندي مارك أوفرمارس من “أداء أي وظيفة” مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ.

وجاء قرار المحكمة على خلفية إرسال مارك صور وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأياكس أمستردام.

وأوضحت المحكمة أنه عند دراسة العقوبة المناسبة، أخذت اللجنة التأديبية في الاعتبار حقيقة أن القضية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وكانت ضارة بالمتهم.

وأشارت إلى أن “السلوك غير اللائق” لأوفرمارس استمر لفترة طويلة وأنه تم تحديد العديد من الحالات.

والجدير بالذكر استقال أوفرمارس (50 عاماً) من منصبه في شباط 2022، بعدما أقرّ بإرسال “سلسلة رسائل غير لائقة” إلى بعض زميلاته وقال إنه “يخجل” من سلوكه، ومع ذلك تم تعيينه مديراً فنياً لنادي رويال أنتويرب البلجيكي بعد شهر.