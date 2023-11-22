صرح فرانك كيسيه، لاعب الأهلي، بأنه لا يزال يتابع فريقه السابق برشلونة ويشجعه خلال مبارياته التي يتابعها.

وقال لاعب الأهلي: “أتابع جميع مباريات برشلونة، ولا زلت أشجعهم بقوة وأتمنى لهم التوفيق.. أفتقد البارسا بالتأكيد، خاصة اللعب في كامب نو أمام 100 ألف مشجع.. ولا يوجد ملاعب كثيرة في أوروبا تشبه هذا الملعب”.

وأضاف: “لدي حقًا ذكريات جيدة جدًا عن الفترة التي قضيتها في برشلونة. لقد فزت بلقبين في عامي الأول، وهما كأس السوبر والدوري الإسباني.. وأحتفظ بذكريات تخص المدينة والمدربين واللاعبين العظماء الذين أتيحت لي فرصة اللعب معهم في برشلونة”.

يذكر أن كيسيه تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف خلال 13 مباراة في بطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.